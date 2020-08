Ovčáček: Zemana ruka nebolí

Co se přesně v úterý stalo?

Pan prezident měl včera večer úraz, který se stal v jeho vile (Lumbeho vila na pražských Hradčanech, pozn. red.). Zaškobrtnul a zlomil si pravou paži. Převezen byl do Ústřední vojenské nemocnice v Praze, kde proběhla operace. Ta trvala necelou hodinu.

Po operaci byl umístěn na pooperační oddělení, nyní už je na standartním pokoji. Pobyt na pooperačním oddělení byl velmi krátký. Propuštěn z nemocnice pak bude nejpozději v sobotu nebo v neděli, a to do domácího ošetřování do Lán. Důležité je říci, že pan prezident netrpí odvápněním kostí, což přispívá k lepšímu hojení.

Byl jste u toho?

Samozřejmě jsem u toho nebyl. V té době jsem byl již ve svém domově.

Kdo u toho tedy byl?

Pan prezident byl ve své vile, kde bydlí se svojí paní. Podrobnosti vám říci nemohu, nebyl jsem u celé té záležitosti přítomen. O pana prezidenta projevila starost také dcera Kateřina a syn David, kteří jsou mu na blízku.

Nyní má tedy prezident ruku v sádře?

Pan prezident má nyní ruku zafixovanou, protože operace vyžadovala zavedení titanového hřebu. Ruku bude mít zafixovanou ještě pár týdnů, ta zlomenina se musí zahojit. To bude trvat těch 6 až 8 týdnů.

Nebude to bránit panu prezidentovi v programu?

V událostech typu setkávání se s politiky ani různým přijetím to panu prezidentovi bránit nebude. Otázkou je, jak to bude s krajskou cestou. To ale budeme řešit až v následujících týdnech. Záležet bude na tom, jak se bude pan prezident cítit na návrat do náročnějšího programu. To je záležitost ale pana prezidenta.

Můžete být konkrétnější?

Na měsíc září jsou naplánovaná setkání například s panem premiérem či vicepremiérem (Janem Hamáčkem - poz.red). To jsou věci, které by mohl absolvovat. Ještě není definitivně rozhodnuto o návštěvě Jihomoravského kraje. Tu máme naplánovanou na 1. až 3. září.

Má prezident v plánu ještě něco jiného než návštěvu Jihomoravského kraje, co by se mohlo rušit?

V plánu máme v druhé polovině září ještě návštěvu Jihočeského kraje. To ale ještě uvidíme. V tuto chvíli zatím nemohu říci, jak to bude s tímto krajem.

Je pan prezident pravák? Ptám se proto, jestli bude moci podepisovat zákony.

Pan prezident je přeučený levák.

Jak se cítí? Bolí ho to?

V tuto chvíli nikoli. Pan prezident se cítí velmi dobře, komunikuje se svými pracovníky. Nablízku je mu rodina a zajímá se o svůj další program i léčbu. Chtěl bych podotknout, že je to zlomená ruka, není to žádná fatální operace nebo žádné dramatické onemocnění.

Nemůže mu úraz zhoršit i jeho primární zdravotní problém: neuropatii dolních končetin?