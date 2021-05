Otvírají se všechny obchody

O další vlně otevírání bude v pondělí jednat vláda. Podle ministra zdravotnictví Petra Arenbergera (za ANO) by se mohlo v případě, že bude počet nakažených i nadále klesat, otevírání dalších služeb uspíšit. Už příští pondělí by se tak možná mohly otevřít zahrádky restaurací.

„V podstatě nikdo nic nemusel dodělávat na poslední chvíli, protože na otevření čekají obchodníci už několik týdnů. Zákazníci se mohou těšit na řadu akcí i slev. Doufáme, že se do kamenných obchodů vrátí ve velkém počtu,“ sdělila Právu mluvčí obchodního centra IGY Šárka Gramanová.

„Například některé obchody s obuví ale vyřešily tento problém velmi originálně. Každý zákazník dostane při příchodu do ruky obouvátko a podle toho budou vědět, kolik lidí zrovna nakupuje. Obouvátka se samozřejmě dezinfikují,“ uzavřela Gramanová.

„Nijak speciálně jsem se na pondělní otevření nepřipravovala. Jen jsem se hodně těšila. To zavření mi připadalo nekonečné,“ řekla Právu Jitka, majitelka malého obchodu s oděvy v Olomouci.

„V kontaktu se zákazníky jsem ale byla pořád. Jednou týdně jsem jim vydávala věci, které si objednali, ale ten každodenní cvrkot to nemůže nahradit. Navíc prodej přes internet je u oblečení dost problematický. Každý kousek je lepší vyzkoušet, zda zákazníkovi sedne i sluší,“ dodala obchodnice.

Od pondělí budou moci zavítat zájemci také do studoven Vědecké knihovny v Olomouci (VKOL). „Čtenáři budou moci využít služeb hlavní studovny, studovny vázaných novin a studovny historických fondů. Současně bude otevřen také volný výběr a k dispozici bude informační služba,“ informovala Právo v sobotu mluvčí VKOL Michaela Heloňová.

Na pondělní otevření se těšila i prodavačka prodejny Sklo-Porcelán Klára z centra Ostravy. „Týká se to konečně i nás,“ oddechla si vedoucí obchodu Dana Husáriková. Dodala, že na otevření se chystali poctivě.

„Celý týden jsme vymývali vitríny, výlohy, leštili jsme. Naváželo se zboží – porcelán, sklo, cibulák. Všechno je připravené, vyleštěné,“ nastínila s tím, že kdyby to šlo, otevřeli by už klidně v sobotu. „Za těch pět dní jsme to stihli všechno,“ potvrdila Husáriková.