Otřesený luňák dostal jméno Jirka, zotavuje se v brněnském ptačím centru

„Vyslaní strážníci se k dravci zezadu přiblížili, opatrně ho odchytili a v papírové krabici převezli do Ptačího centra,“ informoval mluvčí městské policie Pavel Šoba.

„Přibližně dvouletého samce jsme pečlivě prohlédli a nebyl zraněný, jen viditelně otřesený. Pravděpodobně po nějakém vzdušném souboji s jiným dravcem, kterému možná vlétl do jeho teritoria spadl na zem a nedokázal odletět. V důsledku šoku není zatím schopen přijímat obvyklou potravu, takže ho krmíme glukózou,” popsal Zdeněk Machař z Ptačího centra Brno.

Po vzoru postavy z televizního seriálu Okresní přebor dostal tento luňák jméno Jirka. „Byl umístěn do zatemnělého boxu, aby se nerozptyloval okolními vlivy a mohl se co nejrychleji zotavit. Pokud vše dobře půjde, už tento týden se vrátí do volné přírody,“ dodal Machař.