Otevřou se jen některé kraje? V neděli může být zase všechno jinak

Ministr průmyslu a obchodu, respektive dopravy Karel Havlíček (za ANO) v pátek připustil, že opatření by se mohlo mohla rozvolňovat v jednotlivých krajích různě. Současná situace je podle něj hraniční. O případném rozvolnění, které indikuje hodnota indexu rizika, která je na úrovni 57, rozhodne vláda v neděli dopoledne. To by dalo obchodníkům a restauracím na otevření alespoň pár hodin.