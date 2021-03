Otevření škol? Zřejmě až po Velikonocích, předpokládá Babiš

„Když něco říkám, odvolávám se na epidemiologa (Petra) Smejkala, který řekl, že by ta debata měla být po Velikonocích,“ řekl v úterý Právu Babiš na otázku, kdy by se mohli žáci začít vracet do škol. Velikonoční pondělí letos vychází na 5. dubna.