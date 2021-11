Otcem po osmdesátce? V Česku žádný problém

„Statistické údaje však potvrzují, že reprodukční období je u mužů mnohem delší než v případě žen. Zatímco žen starších 50 let, které porodí dítě, jsou pouze jednotky ročně a jen výjimečně jejich věk spadá do kategorie 55+, otců ve věku nad 50 let je výrazně více, v posledních letech 1,5 tisíce ročně,“ uvedly v nejnovějším čísle časopisu Statistika a my demografky ČSÚ Michaela Němečková a Terezie Štyglerová.