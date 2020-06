Otazníky jsme si vyjasnili. Komunisté chtějí kývnout na schodek 500 miliard

Je to můj názor, ale vyhodnotí to stranický orgán. Měly jsme dnes jednání na ministerstvu financí s paní ministryní Schillerovu a otazníky, které byly i specifikace, jsme si objasnily. Byly upřesněny záležitosti týkající se například kůrovce, kde je sedm miliard, a je to jedna z našich priorit.

Pokud se v zákoně schválí, aby peníze šly tam, kam mají, a bude to zamašličkováno, tak z mé strany je to k podpoře.

To už je navržené jako pozměňovací návrh. My budeme podávat ještě svůj pozměňovací návrh, kde budeme chtít, aby se objevila podpora sester v sociální oblasti, což tam zatím není. Ale z mého pohledu to bylo rozklíčováno přijatelným způsobem. Jsou tam peníze pro obce, kraje, do zdravotnictví, do sociální oblasti. Z tohoto pohledu, jak jsou peníze i díky pozměňovacímu návrhu nasměrovány, tak odpovídají našemu volebnímu programu. Teď už s tím osobně problém nemám.