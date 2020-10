Ostravští hygienici dorazili na přepadovku i do promořeného domova seniorů

„Byla to poměrně kompletní kontrola na používání ochranných pomůcek, úklid, dezinfekce a dále. Jestli to byla namátková kontrola, nebo kontrola na nějaký podnět, to nevím. Neznám ani výsledek. Jen mě překvapilo načasování, protože tento domov patří k těm nejpostiženějším,” řekl Novinkám primátor Macura.

Ředitel ostravského domova Slunečnice Radek Baran kontrolu hygieniků potvrdil. „Přišli neohlášeně, na to mají právo. A kontrolovali věci. Chtěli vědět, jak se plní dezinfekce, zda nosíme všichni respirátory, jak provádíme infekční zóny, jaké množství ochranných pomůcek jsme nakoupili za loňský i letošní rok, jaké klienty jsme přijímali, kolik klientů jsme přijímali od 1. července, kolik klientů bylo v nemocnici více jak pět dní. A tady to se musí splnit v součinnosti do deseti dnů, a když jim tady toto všechno dodám, tak potom obdržím od nich zprávu do 30 dnů,“ vysvětlil.