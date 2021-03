Ostravský PES reaguje na změnu větru

Korouhev má obruč s číslicemi od jedničky do pětky a uprostřed místo kohouta psa, který se otáčí ve větru a ukazuje na jednotlivé číslice podle toho, jakým směrem vítr fouká.

„PES by nás měl nějak regulovat, ale v podstatě to tak není. Máme pocit, že jsme vydání napospas rozhodnutím vlády, která se mnohdy neřídí rozumem, ale tím, jak zrovna fouká vítr," říká Gabriela Maňáková.

Korouhev vznikla v tomto týdnu jako doplněk již rozběhlé výstavy In Vitro ve vitrínách Ostravice-Textilie, která je součástí připomínání výročí 30 let Střední umělecké školy Ostrava. Výstava bude k vidění ještě do poloviny března, korouhev pak na komínu zůstane.