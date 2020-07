Ostrava láká turisty na slevovou kartu

Velkou mediální kampaň na podporu turismu spouští v pondělí 6. července město Ostrava. Důvodem je to, že kvůli koronavirové epidemii přijde jen v červenci až o 100 tisíc turistů, kteří by dorazili na hudební festivaly, jako je Colours of Ostrava či Beats for love. Ty však organizátoři museli zrušit.