Opustil domov, až když byly plameny na dohled

Zabalil si jen pár nejnutnějších věcí včetně dokladů a peněz, nasedl do vlastního auta a podle instrukcí hasičů vyrazil do děčínské čtvrti Bynov, kde našel společně s několika sousedy dočasný azyl v domově s pečovatelskou službou, který spravuje město.

Kdy by se mohl do obce vrátit, si netroufl odhadnout. „Začíná foukat vítr, což není moc dobré. Počítám, že hašení bude ještě trvat a já tady budu muset nějaký ten den zůstat,“ připustil. „Je to tady takové provizorní, ale co se dá dělat,“ konstatoval.