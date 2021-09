Opozice tepala Hřibova náměstka: Jste zodpovědný za dopravní kolaps

„Můžeme maskovat všechno ostatní. Ale ne to, že trčíme hodiny v zácpě místo toho, abychom se mohli dopravit na místa, kam chceme cestovat, v řádu minut. Mám pocit, že jste tři roky téměř nic v dopravě nedělali. A horečně se připravovaly cyklostezky,“ řekl zastupitel ODS Ondřej Martan.

Z toho důvodu chtěla ODS prosadit, aby byl zřízen koordinátor, který by měl za úkol sladit termíny dopravních staveb a uzavírek tak, aby minimalizoval dopady prací na řidiče.

Scheinherr zřízení dalšího politického koordinátora odmítl a uvedl, že odpovědnost za městské investice v dopravě má on sám. A pro Novinky následně doplnil, že má Praha vedle něj již koordinátora komunikace uzavírek. „Bylo by to duplicitní,” uvedl.