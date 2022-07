Opozice poradami uťala páteční jednání Sněmovny. Takže asi domů, glosoval to Stanjura

„Je to zákon, se kterým má ANO dlouhodobě problém, protože bere 14 miliard veřejnému zdravotnímu pojištění. Je to třetí čtení, je to závažná věc. Musíme se připravit a důkladně to probrat,“ prohlásila k novele o státních platbách na plénu šéfka poslaneckého klubu ANO Alena Schillerová.