Opozice kuje plány na obstrukci daňového balíčku. Schillerová chce mimořádnou schůzi

„Vláda chce zvyšovat daně, my s tím nesouhlasíme. Budeme se snažit, aby nebyl zákon do konce roku přijat,“ řekl Novinkám důvěryhodný zdroj z poslaneckých lavic.

„V programovém prohlášení jsme se zavázali, že budeme proti zničujícím dopadům závislostí na návykových látkách nebo hazardu bojovat. Co se týče revize daňové uznatelnosti rezerv pojišťoven v souladu s programovým prohlášením vlády pouze dáváme do pořádku jedno vylobbované privilegium,” uvedla ministryně.

„Pokud to bude nutné, svoláme mimořádnou schůzi Sněmovny,” dodala.

Jednací řád stanoví, že o svolání mimořádné schůzce musí požádat alespoň 40 poslanců, předseda Sněmovny Radek Vondráček (ANO) musí schůzi svolat nejpozději do 10 dnů od doručení žádosti.

I když by Sněmovna daňový balíček schválila, další zádrhel nastane v Senátu, kde mají většinu ODS, STAN a lidovci. Schillerová počítá s tím, že senátoři novelu pošlou zpět do Sněmovny, která bude muset horní komoru přehlasovat většinou 101 hlasů.

Daňový balíček zvyšuje spotřební daně. V případě lihu navrhlo ministerstvo financí zvýšení z 57 korun na 64,50 koruny na půllitru 40procentního alkoholu. Spotřební daň z cigaret se má podle návrhu zvýšit z 27 procent na 30 procent u procentní části a z 1,46 koruny na 1,61 koruny na kus u pevné části sazby. Krabička by tak mohla zdražit až o 13 korun.

Vláda chce také zvýšit poplatek za vklad do katastru nemovitostí z tisícikoruny na dva tisíce korun.

Opozice poukazuje na to, že premiér Andrej Babiš (ANO) před volbami sliboval, že nebude zvyšovat daně, ale jeho kabinet to přitom teď dělá. Podle opozice na to doplatí lidé.