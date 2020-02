Opozice k rozhodnutí ÚS o lex Babiš: Byznys a politika se nemají míchat

„Takže zákon o střetu zájmů je zcela v souladu s Ústavou. Nyní zbývá jen, aby si pan premiér přestal vymýšlet a začal jej dodržovat,” reagoval na úterní rozhodnutí Ústavního soudu předseda Pirátů Ivan Bartoš s tím, že výrok očekával. Dodal, že Piráti apelují na úřady, aby se dodržováním zákona řídily i do budoucna.

Lex Babiš platí, rozhodl Ústavní soud. Nic to nemění, vzkázal premiér Domácí

„Až do příchodu Andreje Babiše respektovali všichni členové vlády nepsaný princip, že nemohou sami rozhodovat o dotacích a zakázkách pro sebe. Premiérovi je ale tahle samozřejmá zásada cizí,” pustil se do Babiše Kalousek.

„Zeman spolu s některými poslanci chtěl pomoci svému spojenci Babišovi a uvolnit mu ruce ve sporech s Evropskou unií. Jasně se ukázalo, že míchat politiku a byznys není dobré, obzvlášť ve chvílích, kdy mohu své podnikání díky politice ovlivnit. Přesně to Andrej Babiš mohl dělat a dělá,“ hodnotil rozhodnutí Rakušan.

„V podstatě to znamená, že ten, kdo se zapojí do vysoké politiky, je povinen své majetkové účasti vložit do svěřenských fondů, a tak splní zákonnou povinnost, aby se od majetku oddělil a postupuje podle zákona,” napsal Novinkám šéf komunistů Vojtěch Filip.