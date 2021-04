Opozice: Blatný skončil, nechtěl hrát proruské představení. Je to skandální

„Pan Arenberger je odborník. Věřím, že naváže na práci ministra Blatného a podaří se mu dotáhnout do úspěšného konce boj s epidemií,” uvedl Hamáček.

Rozhodnutí naopak nerozumí jeho stranický kolega Jiří Běhounek. „Blatný dosáhl úspěchu v této situaci, takže to odborně nechápu. Souhlasím s ním, že je to politické rozhodnutí a je to premiérova odpovědnost,” sdělil České televizi.