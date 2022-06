Opatu má v čele generálního štábu vystřídat Karel Řehka

Je to bývalý voják v hodnosti brigádního generála, který několikrát prošel válkou v Afghánistánu a nyní je ředitelem Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB). Vystřídal by generála Aleše Opatu, který 30. června ve funkci skončí.

Pokud bude Zeman souhlasit, stane se Řehka jedním z nejmladších náčelníků generálního štábu a prvním šéfem armády, který se do uniformy vrátí z civilního úřadu.

Od listopadu 2014 do července 2017 zastával post ředitele Ředitelství speciálních sil ministerstva obrany. Poté se stal zástupcem velitele Mnohonárodní divize severovýchod v Elblągu, pod kterou spadají jednotky rychlé reakce NATO předsunuté na území Polska a Pobaltí.

Pokud se s prezidentem dohodne, měla by o novém šéfovi armády ještě ve středu informovat vládu. A v pátek ráno by měla kandidáta představit členům sněmovního výboru pro obranu. Poté už by Zeman Řehku jmenoval.