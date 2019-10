ON-LINE: Zeman zahájil proslov před udílením vyznamenání. Poprvé vsedě

20:25 - Někdejší vídeňský starosta Helmut Zilke dostane ocenění in memoriam. Zeman připomněl, že měl dostat vyznamenání už za svého života, ale stal se obětí kampaně, že spolupracoval s StB.

20:16 - „Pokud někdo dostává státní vyznamenání, měla by to být vždy první třída,“ řekl Zeman k případu generála Bočka, který už řád Bílého lva má, ale třetí třídy. To může podle prezidenta být ponižující.