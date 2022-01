ON-LINE: V Česku přibylo 25 172 nakažených koronavirem

5:45 - V neděli odhalily testy v ČR 25 172 případů nákazy koronavirem SARS-CoV-2, nově nakažených bylo 23 914 , což je nejen nejvíc za neděli, ale také nejvíce nově nakažených za jakýkoli víkendový den, je jich více než 18 334 nově nakažených z 22. ledna. Před týdnem bylo potvrzeno 12 895 nových případů. Na seniory na 65 let připadá 1258 nových nákaz. U 1258 lidí je podezření na reinfekci.

5:30 - Ode dneška se lidé po pozitivním PCR testu na covid-19 nebudou muset 30 dní testovat v zaměstnání či škole nebo jít do karantény po rizikovém kontaktu s nakaženým. Vláda ve středu večer upravila mimořádná opatření pro testování poté, co se objevovaly případy, kdy po skončení pětidenní izolace vycházel lidem znovu pozitivně antigenní samotest. Dosud tak museli znovu do pětidenní karantény. Změna platí ode dneška, dotkne se i lidí, kteří měli pozitivní test před tímto datem.