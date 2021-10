ON-LINE: Epidemie v Německu sílí

6:55 - Tunisko zavádí pro obyvatele i zahraniční návštěvníky povinnost být očkován proti covidu-19 při vstupu do některých budov. Mimo jiné bude očkovací průkaz vyžadován při vstupu do kaváren, restaurací, hotelů a turistických zařízení, uvádí se v prezidentském dekretu.

Podle nařízení se očkovacím průkazem musí prokázat při vstupu do úřadů zaměstnanci i návštěvníci. Lidé bez očkování nesmí do práce. Očkovací průkaz bude nutný také pro cesty do zahraničí.