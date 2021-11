Omikron v Česku: Čeká se na testy. Skupina prý byla v Namibii na fotoexpedici

„V Namibii byla fotoexpedice, devítičlenná skupina z České republiky. Vraceli se přes Jihoafrickou republiku a Dubaj do Prahy,“ uvedl Babiš v neděli na sociální síti.

Variantu omikron, kterou Světová zdravotnická organizace (WHO) kvůli potenciálně vyšší nakažlivosti zařadila mezi znepokojivé typy koronaviru, poprvé zaznamenali 9. listopadu v Jihoafrické republice. Její výskyt byl potvrzen vedle afrických zemí také v Hongkongu, Velké Británii nebo Belgii.

U ženy, která se vrátila z Namibie, potvrdila sekvenační analýza v liberecké nemocnici variantu omikron na 90 procent. Definitivní výsledek měl být známý v neděli, ale nakonec to bude zřejmě až v pondělí. Šlo by o první potvrzený výskyt této varianty v ČR.

New York vyhlásil kvůli omikronu stav nouze

Kvůli variantě omikron musejí Češi i občané zemí EU od soboty po příjezdu do Česka z pobytu v některých jihoafrických státech minimálně na 10 dnů do izolace. Občané třetích zemí bez oprávnění k dlouhodobému pobytu v ČR mají vstup do země zakázaný. U vzorků lidí cestujících z celé Afriky, Hongkongu nebo Velké Británie se bude přítomnost omikronu zjišťovat při PCR testech. Případné nakažené budou hygienici přednostně trasovat.