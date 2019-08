Okamura se má omluvit novinářům za slova o žumpě, rozhodl soud

Server Hlidacipes.org v roce 2017 zveřejnil článek, ve kterém uvedl, že Okamura prodal svůj podíl ve společnosti provozující pražskou restauraci, což se ale neobjevilo v jeho majetkovém přiznání. Pokud by částka, kterou prodejem získal, byla vyšší než 100 tisíc korun, bylo by to v rozporu se zákonem.