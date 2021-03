Odvolání Míla je podezřelé, namístě je konec Havlíčka, zní z opozice

Míl vzápětí ČTK řekl, že určitou úroveň prověření měl, plná bezpečnostní prověrka na úrovni tajné pak podle něj na jeho pozici nutná nebyla. „Nikdo mě o ni ani nežádal,” uvedl. Zároveň se nedomnívá, že by s MPO komunikoval nedostatečně.

„Náhlé odvolání J. Míla z funkce vládního zmocněnce pro jadernou energetiku v době, kdy ministr Havlíček usiluje o přizvání ruského Rosatomu do tendru na dostavbu Dukovan, je podezřelé a nedůvěryhodné. Babišova vláda hazarduje s bezpečností ČR, to musí podzimní volby ukončit,” napsal na sociální síť šéf ODS Petr Fiala.

Pan Jaroslav Míl byl jediný (kromě zástupců demokratické opozice), kdo 27. 1. na schůzce předsedů stran, premiéra Babiše, ministra Havlíčka a šéfa ČEZ Beneše opakovaně řekl, že Rusko a Čína by ani neměly být řešiteli případného tendru.

„Odvolání je namístě. Ale jeho. Ohrožuje bezpečnost naší země. Pane Andreji Babiši, pokud by Vám šlo o tuhle zemi, jste již na cestě s návrhem odvolání,” dodala.

Předseda lidovců Marian Jurečka to zase označil za klasickou personální politiku premiéra Babiše. „Když je někdo odborník, nikoli jen loutka vlády, a začne říkat své odborné názory, stane se časem nepohodlným. Premiér tyto lidi odstraňuje. To nyní potkalo i vládního zmocněnce pro jádro pana Míla. Je to škoda pro tuto zemi,” komentoval.