Odborníci: Po zmírnění opatření může pokles epidemie zpomalit

„Vzpomeňme si, co udělaly bary loni v létě, mladí lidé nejsou zdaleka proočkovaní," napsal ČTK Smejkal. Připomněl tak situaci kolem pražského baru Techtle Mechtle, kde vzniklo ohnisko čítající přes 150 případů.

Nedodržování naplánovaných vln a balíčků zmírňování opatření podle něj vytváří rizikovou situaci. „Zásadní režimová opatření stanovená pro každý otevřený typ provozu by však měly situaci udržet pod kontrolou," sdělil ČTK. Epidemie podle něj brzdí takovým tempem, které vytváří i v případě zhoršení rezervu. „Předpokládám, že klesající trend bude nadále pokračovat, jen může dojít ke zpomalení," dodal.

Česko podle něj také velmi zaostává v orgnizaci testování, sekvenování a trasování. „Považuji to za velmi riskantní krok. Vláda ve spolupráci se Sněmovnou měly hledat rychlé legislativní řešení k rozsudku Nejvyššího správního soudu," dodal.

Pokud by počet případů přesto výrazně vzrostl, téměř jistě by podle něj bylo méně vážných případů vyžadujících hospitalizaci, třeba na úrovni sezonní chřipky. Přesto by pak podle něj bylo namístě zavést opět některé restrikce.