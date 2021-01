Od středy se PES počítá jinak. Bude víc odpovídat realitě

„Při stávajícím výpočtu to (počty nově odhalených nakažených) enormně zvyšuje rizikové skóre a reálné riziko tomu neodpovídá. Nutilo by nás to provádět restriktivní opatření, která by nemusela být potřeba, když budeme vidět, že v nemocnicích se nic neděje,” vysvětlil důvody změn v prosinci Blatný. Změnu avizoval k začátku roku.