Příští týden se budou moci registrovat k očkování lidé od 30 let

Dva druhy vakcín nedávejte lidem pod 60 let, doporučili vakcinologové

Dva druhy vakcín nedávejte lidem pod 60 let, doporučili vakcinologové Domácí

Jako první se do systému pro registraci k očkování mohli hlásit lidé starší 80 let, následovali zdravotníci, zaměstnanci škol nebo chroničtí pacienti a další ročníky. Od půlnoci na pondělí pak byla otevřena registrace pro věkovou kategorii 40 až 44 let.