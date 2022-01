Očkovat dítě potajmu? Rodiče vakcína rozhádala

Své o tom ví Petr z Plzně, otec jedenáctileté Daniely. „Dcera by se sama nechala naočkovat. Ráda chodí do bazénu, ale před vstupem se musí testovat, navíc vidí, že v jejím okolí je většina lidí naočkovaná,“ řekl Právu pan Petr.

„Naše dcera nedávno covid s klidným průběhem prodělala, takže nyní má potvrzení o bezinfekčnosti a můžeme spolu jezdit na hory, chodit kamkoliv. Potvrzení bude platit do května. Co bude pak, to nedokážu odhadnout,“ konstatuje Adam.

Adam si podle svých slov nechce pokazit dobré vztahy s bývalou partnerkou. Zároveň však působí rozhodněji. „Uvidíme, jak tady bude řádit omikron a jak bude situace s covidem a mutacemi viru celkově v Česku vypadat, ale kdyby měla být dcera v ohrožení touto nemocí, tak ji vezmu a přes všechny problémy, co to způsobí, ji nechám naočkovat,“ tvrdí.

Pfizer hlásí: Látka pro děti do pěti let hned tak nebude

I přes mnohdy vyhrocenou diskusi se v Česku podařilo od 1. července loňského roku plně naočkovat 202 782 dětí ve věkové skupině 12 až 15 let. To odpovídá 44,4 procenta dětí z této kategorie. V rozmezí 5 až 11 let má aspoň jednu dávku 23 722 dětí z 800 tisíc. Na první dávku vakcíny se pak k 6. lednu zaregistrovalo dalších 4471 dětí ve věku 12 až 15 let a 7570 dětí ve věku 5 až 11 let. Od 16 let věku už nemusí mít nezletilí zájemci o očkování souhlas zákonného zástupce.