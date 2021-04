Očkování osmdesátníky ochránilo, u mladších lidí je pokles nákazy pomalejší

Z dat je nicméně patrné, že zatímco první vrchol epidemie zasáhl většinu dospělé populace, druhý v březnu postihl seniory, a to zejména ty nejstarší ve věkové kategorii nad 80 let výrazně méně. Část z nich už byla v té době naočkovaná.

Od března klesají počty nakažených napříč populací. U nejmladší věkové kategorie dětí a mladistvých do 17 let je patrné, že pokles počtu nákaz v posledních týdnech je pozvolnější. Absolutní čísla srovnávat nejdou, protože kategorie se počítá od narození do 17 let, ostatní kategorie jsou po pěti letech.