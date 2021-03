Očkování jde podle Čechů pomalu, neschválenými vakcínami ho ale urychlit nechtějí

Zrychlit tempo očkování s pomocí vakcín neschválených Evropskou lékovou agenturou (EMA), jako se to děje třeba v Maďarsku, Češi většinou nechtějí.

„Z respondentů Českého národního panelu tuto možnost více než polovina odmítla (56 procent); nechtěli by tedy přistoupit k očkování jinými vakcínami než těmi schválenými EMA,” konstatuje průzkum. Užívání neschválených vakcín by nevadilo 26 procentům lidí.

Užití neschválených vakcín častěji odmítají ženy, vysokoškolsky vzdělaní lidé a respondenti do 34 let.

Sběr dat proběhl krátce před rozhodnutím EMA. Tehdy se 50 procent lidí přiklánělo k pozastavení očkování touto vakcínou. Třetina lidí s tímto krokem nesouhlasila a 18 procent lidí nebylo s to záležitost posoudit.

Průzkum zjišťoval i pozici ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO). Ve funkci by jej ponechalo 41 procent lidí, 28 procent dotázaných by bylo pro jeho odvolání a 32 procent neví, zda by měl pokračovat.