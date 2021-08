Očkovaná je zatím čtvrtina dětí 12 až 15 let

Čísla mohou od minulého týdne začít navyšovat i pediatři. Zatím to jde ale pomalu. Často kvůli dovoleným, které teď lékaři čerpají. Jiní váhají kvůli malému počtu zájemců a nutnosti objednat aspoň padesátidávkové balení vakcín . Zapojily se zatím jen desítky ordinací, kterých jsou v Česku zhruba dva tisíce.

Část ordinací ale vakcíny teprve dostane. Valná většina pediatrů sáhla pro začátek po polovičním balení, tedy 50 dávkách vakcíny Moderna, která je pro děti od 12 let schválena.

To, že jde pro lékaře stále o zbytečně velké množství, Právo popsalo už v minulých dnech. I proto spolu některé ordinace při očkování spolupracují a zájemce shánějí společně.

„Budu očkovat ve čtvrtek. Ve spolupráci dvou ordinací to bude asi do deseti dětí. Nečekám, že bychom teď dali víc dohromady,“ popisovala Právu tento týden dětská lékařka Hana Cabrnochová. „Zatím to v průběhu prázdnin nevypadá na velké objemy, ale jsme rádi, když se nám podaří aspoň deset dávek vyočkovat, abychom nemuseli žádnou dávku z ampule likvidovat,“ dodala.