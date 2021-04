Očkovací centrum na pražském Vyšehradě dostane měně vakcín, než stát slíbil

Magistrát se chtěl z 500 lidí denně co nejrychleji dostat na 1000 naočkovaných denně. Místo toho mu ale stát snížil počet přidělených dávek na čtvrtek na 300. Radní dodala, že o dalších dodávkách pražský koordinátor očkování Martin Ježek jedná.

„Podle mých informací je problém v tom, že v jiných zařízeních chyběly vakcíny na druhou dávku, takže paní národní koordinátorka musela to, co jsme měli předjednáno, přesměrovat do jiných zdravotnických zařízení,” řekla Baťhová.