Obrana chce údaje o brancích i v míru

Ministerstvu vadí to, že se bez těchto znalostí nemůže na kritické situace připravit v předstihu. Lidé by se také podle návrhu změn několika zákonů mohli nově přihlásit k tomu, že je stát bude moci v případě krize povolat na mimořádné cvičení. Návrh počítá i se zatraktivněním aktivní zálohy zvýšením odměn a benefitů.

Češi by měli zvýšit počet záložáků, navrhuje generál Válka na Ukrajině

Pro získávání údajů chce úřad využívat už existující databáze a nezatěžovat lidi dotazníky. V praxi by se měla data například o vzdělání nebo třeba o řidičském, zbrojním či leteckém průkazu automaticky propsat do registru branné povinnosti poté, co daný člověk dosáhne plnoletosti nebo získá státní občanství.