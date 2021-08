Obnoví se teroristické útoky po celém světě, prognózuje Zeman

„Tálibán může žít z výnosů z opia, protože Afghánistán je největším producentem opia na světě, takže nebude mít žádné problémy s financováním,“ uvedl také prezident. Doplnil, že stažení vojsk kritizoval již v minulosti, a to například na summitech NATO v Bruselu či Londýne.

„Je potřeba si uvědomit, že když zvyšujeme výdaje na obranu, očekáváme za to nějakou protihodnotu, a tou je právě ochrana před mezinárodním terorismem. Jestliže zde NATO selhalo, mělo by to vést i k přehodnocení našich obranných výdajů a k většímu důrazu na obranu národní,“ dodal.