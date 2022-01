Obce kvůli zdražování vracejí dotace

„Na to nemáme, takže jsme museli dotaci vrátit. Snad se ceny trochu umoudří, pak to zkusíme znovu. A budeme také čekat, zda v rámci nedávno uzavřeného memoranda o obnově zámku nepomůže stát,“ řekl Bartošek. V Újezdu u Svatého Kříže na Rokycansku chtěli za 850 tisíc vylepšit kulturní dům, z plánů ale sešlo.

„Jenže původní rozpočet nabobtnal. Při výběrovém řízení jedna firma práce nacenila na milion a půl, druhá ještě dráž. To pro nás bylo neúnosné, navíc my s nimi nemůžeme smlouvat. Čtyřistatisícovou dotaci od kraje jsme tedy vrátili a opravíme svépomocí jen schody, to už je nezbytné,“ dodala Manková.