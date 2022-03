Obavy z Ruska i dovolená. Na pasy se stojí fronty

Velmi často přicházejí rodiče s malými dětmi, kterým chtějí doklad vyřídit nebo prodloužit jeho platnost. Po opadnutí většiny protiepidemických opatření přišla chuť cestovat. Promítá se do toho i dění na Ukrajině a snaha „být připraven“.

„Slyšela jsem, že jsou všude fronty, tak jsem to chtěla vyřídit s předstihem,“ popsala mladá maminka, která přišla obstarat doklad dcerce. Ta vedle ní vykreslovala omalovánky. „Jedeme v květnu do Kanady na dovolenou, takže jsme to jen uspíšili,“ doplnila žena.