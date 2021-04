O otevření škol bude rozhodovat počet nakažených na 100 000 obyvatel

Hejtman Zlínského kraje Radim Holiš (ANO) řekl, že kraj zatím oficiální informaci o posunutí termínu návratu dětí do škol na Zlínsku nedostal a ví ji jen z médií. Z dosavadních debat podle něj nevyplynulo, že by se školy v okrese neměly otvírat. "Chceme jednat o tom, za jakých okolností by se školy i na Zlínsku daly otevřít, uděláme pro to maximum," uvedl hejtman ke středeční schůzce krajského krizového štábu.