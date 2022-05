Novým apoštolským nunciem v ČR se stal nigerijský arcibiskup Okolo

„Považuji za nepravděpodobné, že by byl nuncius odvolán od rozdělané práce. Dost dobře si nedovedu představit, že by se třeba několik měsíců čekalo na nového nuncia, který by se seznamoval s místní situací a rozběhl by nový proces. Domnívám se, že výběr je v takové fázi, že bude dokončen v dohledné době,” uvedl v lednu pro Aktuálně.cz Vaňáč.