Novela by umožnila neomezeně odkládat volby, varují Piráti a STAN

Zákon by měl vedle nouzového stavu a stavu ohrožení státu nově umožnit vyhlašovat i stav nebezpečí na celostátní úrovni. Nyní existuje jen na krajské. Podle ministerstva vnitra by měl nově celostátně umožnit reagovat lépe například na pandemii, sucho či kybernetické útoky než nynější nouzový stav.

I ve stavu nebezpečí by měl kabinet mít možnost omezit vlastnické právo, svobodu pohybu, pobytu či shromažďování, nebylo by ale možné omezit právo na stávku.

Oceňují naopak, že návrh počítá s tím, že do zákona zanese úpravu problematiky Ústředního krizového štábu. „Vzhledem k důležitosti tohoto orgánu by měla mít jeho existence zákonný základ,” uvádí Piráti a STAN. Mohl by podle nich navíc pomoci předejít opakování jarních sporů o zřízení štábu, jeho složení a vedení. Štáb by podle nich měl být upraven ve zvláštním zákoně.