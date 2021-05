Nové léky jsou už dostupné všem nad 65 let. Záleží i na prakticích

Týká se to přibližně 410 tisíc lidí, kteří dosud nebyli z různých důvodů očkovaní, často proto, že o vakcínu neprojevili zájem. Právě jim mohou léky při onemocnění covidem ušetřit hospitalizaci, pokud jsou podány do deseti dnů od prvních příznaků nemoci. Aplikují se formou infuze v nemocnicích.

„Dáváme to hodně starým lidem, kteří jsou na rehabilitaci po nějakém zákroku, třeba po zlomení nohy, a potvrdí se u nich covid. Nejsou to lidé po transplantaci, nemají imunosupresivní nebo jiná onemocnění, která byla dřív nutná pro indikaci,“ popsal primář Michal Rezek z brněnské Fakultní nemocnice u sv. Anny s tím, že přibývá případů, kdy se nákaza šíří mezi pacienty.

Protilátkové léky tam aplikovali zhruba 70 pacientům, v pražské motolské nemocnici více než 80, a k šesti desítkám nakažených se už dostaly také ve fakultní nemocnici v brněnských Bohunicích. Více než polovině z nich to vyjednali praktičtí lékaři.

Koncem dubna ministerstvo zdravotnictví přišlo s rozšířením indikací a zmírněním kritérií pro nasazení protilátkového koktejlu od Regeneronu. Lék se může podat všem nad 65 let bez dalších nemocí. Nárok mají i lidé od 55 let s kardiovaskulárním onemocněním nebo třeba hypertenzí.

Nasadit protilátky je možné do 10 dnů od prvních příznaků a nutné je potvrdit onemocnění také testem. Na ten pacienty zpravidla posílá praktický lékař, který zároveň lék domluví v nejbližší nemocnici nebo infuzním centru.

Počty nakažených klesly v posledních dnech ke dvěma tisícům za den a k očkování se budou moci od příštího týdne zřejmě hlásit všichni starší 45 let. V některých regionech tak zájem o léčbu začíná klesat.

S ustupující nákazou se tak vytváří poměrně velká rezerva těchto drahých, ale velmi účinných léků. Na jejich využití je ale podle nemocnic dost času. Dovezené šarže léku od Regeneronu vydrží do ledna 2023, bamlanivimab se musí spotřebovat rychleji. „Doba expirace je u něho minimálně do konce letošního roku. Jedna ze šarží je dokonce až do první poloviny ledna příštího roku,“ řekl Právu už dříve mluvčí Thomayerovy nemocnice Petr Sulek.