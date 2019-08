Nová Trojská lávka za 130 milionů bude příští rok. Vydrží 100 let, slibuje město

Po nové Trojské lávce se Pražané projdou už příští rok, slibuje vedení metropole. V pondělí radní vybrali zhotovitele, firmu Stavby mosty Praha (SMP CZ). Lávka za téměř 130 milionů korun by měla vydržet nejméně 100 let a neměla by korodovat. Předchozí lávka spojující Troju a Císařský ostrov se v prosinci 2017 zřítila do vody.