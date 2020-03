Nosit roušku už nemusí děti do dvou let a řidiči

Povinnost nosit roušku se nebude nově vztahovat na děti do dvou let a na řidiče motorových vozidel. Doposud museli roušku nosit na veřejnosti všichni. V pondělí to schválil kabinet premiéra Andreje Babiše (ANO).