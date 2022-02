Nošení respirátorů nedává smysl. Od vlády je to čistý alibismus, říká virolog Bouřa

V médiích jste uvedl, že nošení respirátorů nemá velký smysl. Proč?

Je to kvůli tomu, že nošení respirátorů, jako ostatně i další opatření, může sledovat dva cíle. Jednak zastavit vlnu šíření viru SARS-CoV-2, což víme, že s variantou omikron nejde, nebo zpomalit šíření viru, což u omikronu nedává smysl.

V tom je rozdíl proti variantě delta, při které bylo důležité šíření viru zpomalovat. Říká se tomu zplošťování peaku (vrcholu – pozn. red.). Bylo důležité, abychom lidem dali čas se naočkovat a aby se nepřehltily nemocnice, protože delta posílala hodně lidí do nemocnic.

Teď už jsou lidé, co se chtěli nechat naočkovat, naočkovaní. Omikron do nemocnic moc lidí neposílá, takže nehrozí přeplnění nemocnic. Proto jsou opatření, která směřují ke zplošťování peaku, zbytečná. A nošení respirátorů je jedno z nich.

Ale co ti, kteří očkovaní nejsou. Není respirátor pro ně alespoň nějaká ochrana?

Pokud se někdo chce respirátorem chránit, tak proč ne, je to naprosto v pořádku. Neříkám, ať respirátory zakazujeme. Kdo chce, ať je nosí. Ale musíme si uvědomit, že každý nakonec ten virus potká. Naštěstí ne každý onemocní.

Virus však stále mutuje. Co když přijde nová, nebezpečnější varianta a bez respirátorů se rychle rozšíří?

Pokud přijde nová varianta, tak se to včas dozvíme, protože viry pravidelně sekvenujeme (proces, při kterém se čte jejich genom, pozn. red.). Pokud přijde nová varianta, proti které by mělo nošení respirátorů smysl, tak se zase začnou nosit. To přece není problém své chování měnit podle toho, jak se mění situace.

Je podle vás výhodné z hlediska imunity se omikronem nakazit?

My nemáme jinou možnost. On se nás ten virus nezeptá, jemu je to poměrně jedno. Nedokážeme udělat taková opatření, abychom ho zastavili. On se stejně rozšíří a stejně ho každý člověk potká. Koneckonců většina lidí ho již potkala.

Pokud přijde omikron, tak opatření se nebudou muset vracet, protože opatření proti omikronu nedávají už nyní žádný smysl. Ale může se stát, že přijde jiná varianta viru, proti které bude nutné zavést opatření.

Promoříme se a pak už bude klid, nebo se bude virus stále vracet?

Koronavirus není nový, už o něm hodně víme. A víme, že imunita z prodělané infekce vydrží většině lidem kolem půl roku. Někomu déle, někomu kratší dobu. Většina z nás bude v listopadu hezky připravená na to se nakazit nějakou novou variantou nebo omikronem znovu.

Takže na podzim se budou muset všechna opatření zase vrátit?

Pokud přijde omikron, tak opatření se nebudou muset vracet, protože opatření proti omikronu nedávají už nyní žádný smysl. Ale může se stát, že přijde jiná varianta viru, proti které bude nutné zavést opatření.

Co říkáte na postoj české vlády, která chce v březnu zrušit takřka všechna opatření, ale respirátory chce ponechat.

Je to čistý alibismus. Víme, že jsou opatření k ničemu, ale budeme na nich trvat.

Na druhou stranu Česko není jediné, kdo se tak chová…

Je spousta zemí, které všechna opatření zrušily nebo ruší. Všechny země, které se snaží chovat racionálně, jsou na západ od nás a všechny země, které se chovají iracionálně, jsou na naší geografické úrovni, nebo ještě více na východ.

Co byste doporučil, aby vláda udělala?

Já bych doporučil, aby se politici chovali racionálně. Ale to je jen zbožné přání, to se asi nikdy nestane.

Racionální by bylo všechna opatření zrušit?

V současné době ano, ale to neznamená, že se to nezmění.

Mnoho lidí i z ekonomických důvodů nosí jeden respirátor opakovaně, klidně i několik dnů. Je to zdravotně bezpečné? Někteří lékaři varují, že se na respirátoru mohou držet bakterie, viry i plísně.

To je určitě pravda, ale kdyby to bylo vyloženě nebezpečné, tak bychom to viděli. Respirátory nosí několik milionů lidí. Kdyby to bylo zdraví škodlivé, tak bychom pozorovali nárůst nemocnosti, a to se neděje.

Jak často by se měl respirátor měnit?

Podle doporučení výrobce. Bohužel často se stává, že výrobce tento údaj neudá. Asi každý víme, že neměnit respirátor tři týdny je špatně. Ale přesto to většina lidí dělá.

Dva roky nosíme respirátory, neměníme je tak často, jak bychom měli. Nemůže to mít dopad na naše zdraví ještě v budoucnosti?

Určitě se to projeví, možná negativně, možná i pozitivně. Těžko předvídat. Respirátory brání proti nemocem, které jsou málo infekční. Třeba černý kašel díky nim více méně vymizel. Ale zároveň to znamená, že naše imunita nebyla zkoušená, odvykli jsme si na to, že potkáváme nějaké patogeny.

A nemohou nás tedy začít více ohrožovat i ty bakterie a viry, na které jsme bývali dosud zvyklí?