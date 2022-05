Neziskovky posílají romské uprchlíky do Německa

Dívat se na to, jak malé děti spí na zemi na podlaze, je nepřijatelné

Neziskové organizace pracující s Romy se proto rozhodly situaci řešit jinak a některé příchozí převážejí dál na západ – nejčastěji do Německa, Norska či například Irska.

„Dívat se na to, jak malé děti spí na zemi na podlaze, je naprosto nepřijatelné,“ řekl Právu Jaroslav Miko, zakladatel organizace Češi pomáhají. „Na vlastní náklady proto rozvážíme spousty Romů do jiných evropských zemí. Tam nikdo neřeší, zda mají dvojí občanství. Je podstatné, že mají dokumenty dokazující přechod hranic z Ukrajiny a že mají trvalý pobyt na Ukrajině. Přijde tam jakýkoli romský uprchlík a je jedno, odkud je. Tady se automaticky zjišťuje, jestli nemá náhodou maďarský pas,“ dodal Miko.

Spolupracující organizace nabídly Romům možnost odjezdu do Drážďan tuto neděli. Část z těch, kteří na podlaze nádraží strávili několik nocí, nabídku přijala.

Smluvení zástupci po příjezdu vyzvednou romské příchozí na nástupišti, doprovodí je do registračního azylového centra a v následujících dnech a týdnech jim pomáhají se vším důležitým. „Třeba s tlumočením do romštiny, protože to jsou často německo-romské organizace, a pomohou jim s vyřízením papírů a podobně,“ uvedl.