Neumíme si představit, že tornádo přijde znovu, říká starosta téměř opravených Lužic

Lidé v Lužicích začínají být po roce oprav optimističtí, obavy ale vzbudilo malé tornádo v nedalekém Lanžhotě. „Bylo to mrazivé, šokující, je to kousek, Lanžhot je 15 kilometrů. Radši si to vůbec nepřipouštím, ale to nebezpečí tady je,“ shrnuje Klásek obavy občanů Lužic z opakování tragického řádění živlů.