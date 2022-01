Neuvěřitelný amatérismus, komentoval Zeman Farského cestu do USA

„Je to nesporně podvod na voličích. Doplním ale, že je to hloupý podvod. To je ten, který snadno prohlédnete. Chápu to jako výraz neuvěřitelného amatérismu, který vzhledem k pozici pana Farského ve STAN činí málo důvěryhodným i hnutí jako celek,” řekl Zeman v nedělním pořadu Pressklub na Frekvenci 1.