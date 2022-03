Neslyšící rodině pomáhá v Plzni neslyšící kamarádka

Tak dlouhou cestu Dmytro Kostyrin za volantem ještě neabsolvoval. „Nikdy jsem nevyjel ani za hranice Ukrajiny. Ale nebál jsem se. Chtěl jsem udělat všechno pro to, abych manželku a dcerku Angelinu dostal do bezpečí,“ svěřil se muž (41). Protože je neslyšící, nevztahuje se na něj branná povinnost.

Z Kyjevské oblasti se vydali 1. března a zamířili do Rumunska. „Na hranicích nebyl žádný tlumočník. Zkoušeli jsme se domluvit přes mobilní aplikaci, ale šlo to špatně. Nechtěli nás pustit dál a říkali, ať se raději vrátíme. To jsme odmítli,“ zdůrazňuje.

Vojáci jim pak vzali doklady a nastalo prověřovací kolečko. „Čekali jsme dva dny. Navíc si mysleli, že dcera je z Afghánistánu, takže nás několikrát lustrovali,“ říká Dmytro. Náhodou pak potkal člověka, který uměl znakový jazyk, a problémy se vyřešily. „Všechno s námi vyřídil, a tak jsme mohli pokračovat do Maďarska a přes Slovensko až do Česka,“ sděluje.

„S manželem a dětmi se uskromníme. Necháme jim svou ložnici a my budeme ve druhém pokoji. Brali jsme to jako samozřejmost, že jim poskytneme zázemí. Vždyť kdyby se to stalo nám, také bychom byli rádi za střechu nad hlavou,“ podotýká matka dvou malých synů Kristýna Čertíková. Obavy, jak se s nimi dorozumí, vůbec nemá. „Určitě to nějak zvládneme. A zůstat u nás můžou, jak dlouho budou potřebovat,“ doplnila.