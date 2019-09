Nerezignuji, stojí si za svým Schillerová. Kalousek jí vytknul senátorskou špínu

„Já jsem jako ministryně financí přečetla jeden vzkaz z mnoha, který jsem dostala. Vybrala jsem si ten, který je silný,“ uvedla ministryně.

„Je to pro mne poučení,“ uvedla Schillerová na dotaz, jak vnímá kritiku opozice. Zdůraznila nicméně, že to nebyl její výrok:, „Je to velmi silný výrok, ale byla jsem ztotožněna s tím, že to, co tam (v Senátu) probíhá, je nedůstojné.“

Miroslav Kalousek Foto: Petr Horník, Právo

Miroslav Kalousek z TOP 09 výrok odsoudil a připojil se k výhradám senátora TOP 09 Tomáše Czernina, který požaduje demisi ministryně. „Pan senátor Czernin jasně říká, že tady jsou hranice, které byly překročeny, a ten, kdo je překročil, nemá co dělat ve vládě,“ uvedl Kalousek.

„Říci senátní špína, je útok na celou instituci,“ dodal Kalousek. To Schillerová odmítla: „Nikdo nenazval Senát špínou, přečetla jsem vzkaz o tom, co se tam projednává.“ Podtrhla, že to není její výrok.

K tomu Kalousek uvedl, že kdo někoho takto cituje ve Sněmovně, se s výrokem ztotožňuje, a dodal: „Kdo s námi nesouhlasí, je špína. To je totalitní termín, to si nesmí člen vlády dovolit.“ Uvedl, že vláda neustále posouvá mantinely, co je akceptovatelné „až někam do Ruandy-Urundi“.