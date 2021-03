Nerezignuji, je to politický boj, říká miliardář Sehnal k přednostnímu očkování

„Moji političtí oponenti v zastupitelstvu v městské části Letňany se pouze snaží zneužít současnou mediální situaci proti mojí osobě. Je to nečestné, ale je to pouze politický boj,“ sdělil Novinkám.

Zároveň podotkl, že nevidí žádný důvod k tomu, aby složil mandát zastupitele, k čemuž ho již minulý týden vyzvali místní radní. Pro ČTK také uvedl, že skončit by naopak měli členové rady.

Očkovaný miliardář Sehnal odjel do zahraničí. Letňany chtějí jeho rezignaci

Sehnal však trvá na tom, že na očkování měl nárok, jelikož jako majitel a ředitel dvou zdravotnických zařízení (Bulovka Dental Clinic a Lázně Praha) patří do druhé vlny očkování. „Neměl jsem tudíž žádný důvod nikde uvádět, že jsem lékař, jak bylo nepravdivě tvrzeno v médiích,“ tvrdí Sehnal.

Již dříve také uvedl, že o to, aby se nechal naočkovat, jej údajně požádali jeho zaměstnanci, dentisté.

Pokud jde o středeční zastupitelstvo, které se bude jeho chováním zabývat, uvedl, že to považuje za možnost, jak vysvětlit podrobnosti vakcinace i místním. „Ovšem v době, kdy platí nouzový stav a zákaz shromažďování, toto považuji za bezpředmětné. Zastupitelstva by se nikdo z občanů stejně zúčastnit nemohl,“ pokračoval.

On sám se navíc v pondělí večer podle svých slov vrátil ze zahraničí, a tak musí do pětidenní izolace, po jejímž konci absolvuje nový PCR test. „Osobně plánuji setkání s občany Letňan na téma mého očkování, jakmile to opatření vlády dovolí, předpokládám, že koncem března,“ uzavřel Sehnal.