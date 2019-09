Neplánuji zatěžovat Pražany zavedením mýta, vzkazuje ministr dopravy

„Jako Pražan si nedokážu představit, že bych měl zpoplatňovat občanům jízdu po Praze. Za ministerstvo dopravy neplánuji zatěžovat občany poplatky za užívání místních komunikací. Zvlášť ve chvíli, kdy nejsou dokončeny okruhy, na čemž ale intenzivně pracujeme,” řekl Novinkám ministr dopravy Vladimír Kremlík (za ANO).

Návrh na zavedení mýta představil v úterý pražský náměstek pro životní prostředí Petr Hlubuček (STAN). Reálný odhad možnosti zavést mýto je podle něj tři až pět let.

„Chtěli bychom zavést systém s výnosovou neutralitou, to znamená ideálně, abychom nevybrali nic. Chtěli bychom se dotknout svědomí Pražanů, aby uvědoměle do centra nevjížděli, když mají vysokoemisní vozidlo. Zavedení mýta neslouží k vybírání poplatků, není daň, je to proto, abychom zlepšili životní prostředí," řekl Hlubuček v úterý na snídani s novináři.

Kremlík: Čekám na argumenty

Mluvil i o tom, že by rád do měsíce nápad projednal s ministrem. Ten ale zatím o žádné schůzce neví. „Žádnou informaci ani impuls, že s námi chce v této věci Praha jednat, nemám. Pokud se na mě obrátí, tak s nimi ale určitě jednat budu. Jsem zvědav, s jakými argumenty zástupci Prahy přijdou,” pokračoval Kremlík.

O žádném návrhu paradoxně neví ani Hlubučkovi koaliční partneři. Se zavedením mýta v současné době, kdy Praha nemá dokončené okruhy a lidé stojí nejen při uzavírkách v kolonách, nesouhlasí ani Piráti ani a Praha sobě.

„Zavedení mýta není v tomto volebním období určitě na stole. Konkrétní plán prezentovaný náměstkem pro životní prostředí a bezpečnost Hlubučkem (STAN) nebyl koaličně projednán,” uvedl Novinkám primátor Zdeněk Hřib.

„Nepředpokládám, že bychom mohli zavést mýto před dokončením například klíčového úseku 511 Pražského okruhu. Řidiči musí mít šanci Prahu objet. Je také důležité provést potřebné legislativní změny, abychom mohli výnosy z mýtného systému skutečně reinvestovat v čistější dopravě v Praze,” vysvětlil Novinkám Scheinherr a dodal, že nyní se pracuje na studii proveditelnosti zavedení mýtného a rozhodovat se bude až podle ní.

Hřib také připomíná, že zavedení mýta je jednou z podmínek pro zkolaudování tunelu Blanka, který stále ještě definitivní kolaudací neprošel.

Severní část zahájena do deseti let

Praha s ministerstvem dopravy podle obou stran v současné době komunikuje především právě v souvislosti s dostavbou Pražského okruhu.

Plánovaná dostavba Pražského okruhu Foto: Mapy.cz, Novinky

Ministr Novinkám potvrdil, že zatím stále platí termíny z lednového memoranda a úsek 511 Pražského okruhu mezi dálnicí D1 a Běchovicemi by se měl začít stavět v roce 2021. Ostatní úseky by měly být zahájeny do deseti let.

„Nemám informace o tom, že by se termíny měly posouvat a mělo docházet k prodlení. Zatím předpokládám, že k zahájení stavby by mělo dojít v roce 2021. V ostatních úsecích jsou termíny pořád velmi vzdálené. 518 a 519 by měly být zahájené v roce 2026 a 520 až v roce 2028,” doplnil Kremlík.