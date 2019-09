Praha plánuje do pěti let zavedení mýta. Přitom ji nejde objet

Vedení Prahy zavrhlo vizi zavést v metropoli nízkoemisní zóny a zvažuje, že by dopravu už za pět let omezovalo prostřednictvím mýtného. Řidiči by v takovém případě platili částky v řádu desetikorun denně. Vše je podmíněno změnou zákona, o níž chce město jednat s ministerstvem dopravy. Prahu přitom nejde jednoduše objet, nemá a zřejmě ještě další desítky let nebude mít dokončený vnější okruh.